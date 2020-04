Duterte: Antibody sa COVID-19 parating na

Posibleng magkaroon na ng gamot laban sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) sa mga susunod na araw, ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang mensahe sa mga Pilipino sa telebisyon Huwebes ng gabi.

Ayon sa Pangulo, aalisin niya ang enhanced community quarantine sa Luzon sakaling lumabas na sa merkado ang `killer antibodies’laban sa COVID-19.

“Ang bakuna is about 2021, ang bakuna. Pero ‘yong ibang medisina, ‘yong mga killer antibodies, nandiyan na ata. Pero ‘yong bakuna which should give us a permanent immunity sa sakit na ‘yan, wala pa,” sabi ng Pangulo.

“Ito ang ano nila parang killer. Inumin mo, hindi naman galing sa katawan mo — it’s a chemical I supposed. Tapos papatayin ‘yung… Problema nito pati ‘yung ibang cells papatayin rin niya. That could be a problem,”paliwanag ni Pangulong Duterte.

“But the experiments are getting into a high gear baka makakita tayo ng lunas in a few days. Once there is the — ‘yung maperfect nila and they are ready to market the medicine, I will lift immediately — not a single — not even a single moment of delay. Tatanggalin ko ‘yan kasi kasing — inip na talaga rin ako,” dagdag pa nito. (Prince Golez)