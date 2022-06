Duterte aminadong sinuwerte naging Presidente

Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na may maganda siyang nagawa sa mata ng Diyos kaya ginawa siyang Pangulo ng bansa.

Sa kanyang talumpati sa isang aktibidad sa Bagac, Bataan kamakalawa, sinabi ng Pangulo na marunong ang Diyos dahil ginawa siyang Presidente kahit matanda na ito.

“Marunong ang Diyos, binigay niya sa akin ang presidency sa katandaan ko. Timing lang, timing lang talaga ang binigay ng Panginoong Diyos. Ewan ko kung anong nagawa ko sa buhay na ito. Maybe I have done something good na na-impress ko si Jesus,” anang Pangulo.

“Hanggang 75 lang ako and I graduated seven years sa high school. And I could not remember a week, Semana, na hindi ako nakaluhod sa harap ng altar. ‘Pag bumaba ‘yan, pak! Taas! Sige ako concentrate. Ang consuelo alam mo kung sino? Sa altar, sa altar ka man mag-kneel down, tingin ako kay Hesukristo, naka-ganoon siya, ingon ko, “Jes, pareha talaga ang suwerte natin. Magtulungan na lang tayo, naghihirap na ako dito.” Ganoon. Ganoon ang buhay ko. Pero binigyan ako ng Panginoong Diyos na dito,” sabi pa ng Pangulo.

Ngayong patapos na aniya siya sa kanyang termino ay naglabasan na ang kanyang mga sakit na dulot ng mga aksidente nito sa motorsiklo noon kaya medyo nahihirapan na siyang maglakad.

“Then ngayon, last year lang ito, naglabasan na lahat ang sakit, then ang term ko matatapos na rin. Timing lang, timing lang talaga ang binigay ng Panginoong Diyos I walk with a limp kasi ‘yung years also sa motorsiklo, the little fractures are already showing there.,” dagdag ng Pangulo.

Bukod sa pagka-aksidente sa motorsiklo ay mayroon ding problema sa Barret’s esophagus at Buerger’s disease ang Pangulo kaya itinigil na nito ang pag-inom ng alak.

Nakatakdang magtapos ang termino ng Pangulo sa Hunyo 30, 2022. (Aileen Taliping)