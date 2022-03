Duterte aminadong may sablay sa gabinete

Aminado si Pangulong Rodrigo Duterte na may mga nahalong ‘palpak’ sa kanyang gabinete.

Lahad ng Pangulo, bagama’t may mga valedictorian sa kanyang tauhan, may ilan namang nagkulang sa kanilang trabaho.

“I got the best minds… may palpak lang ako ng iilang Cabinet members,” wika ni Duterte sa pinalabas na ‘Talk to the People’ nitong Lunes.

Hindi naman pinangalanan ng pangulo kung sino ang tinutukoy niyang palpak sa kanyang gabinete.

Samantala, pinuri naman ni Duterte ang ilang kalihim tulad ni Transportation Secretary Arthur Tugade.

“Your passion for achievement has always been there… maligaya ako sa para sa bayan na kinuha kita,” lahad ni Duterte.

Sa June 30 matatapos ang termino ni Duterte kasama ang kanyang mga kalihim sa pagpasok ng panibagong administrasyon. (Ray Mark Patriarca)