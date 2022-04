Duterte aminadong ‘di 100% pangako natupad

Ipinagmalaki ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga taga- Agusan del Norte na natupad nito ang lahat ng mga ipinangako bago siya naupo sa puwesto.

Dumalo ang pangulo sa campaign rally ng PDP-Laban sa Buenavista, Agusan del Norte at inihayag nitong natugunan niya ang mga ipinangako sa taongbayan gaya ng isyu sa kriminalidad.

“Everything I promised, I fulfilled them all. I vowed to address criminality. I said I will really stop it. I wasn’t able to stop it completelybecause a criminal will always be a criminal no matter what you do, but I was able to bring down criminality to its lowest point,”anang Pangulo.

Kabilang aniya sa natupad nito ay ang libreng pag-aaral sa kolehiyo, libreng healthcare, libreng irigasyon para sa mga magsasaka na siyang hiniling ng mga nakausap nitong New People’s Army (NPA).

“I only made a few promises: education, healthcare, farmer’s welfare. When I talked to fhe NPAs, they made that request. So I said when I become President, that will be the first thing that I’ll do. And so that was the first thing that I did. I worked on it right away,” dagdag ng Pangulo.

Pero sinabi ni Duterte na hindi siyento porsiyentong natupad lahat dahil kahit sinong presidente ay hindi magagawa ito. (Aileen Taliping)