Duterte aanib sa CPP-NPA pero may kondisyon

Nakahanda umano si Pangulong Rodrigo Duterte na maging mi­yembro ng Communist Party of the Philippines (CPP) sa kondisyon na papayag ang grupo na isuko ang kanilang mga armas sa pamahalaan.

Inihayag ito ng Pa­ngulo sa oath-taking ceremony ng mga bagong miyembro at proklamasyon ng mga lokal na kandidato ng PDP-Laban sa Iligan City, Lanao del Norte.

“I agree, I can be a Communist Party member anytime except that you have to drop your weapons,” ayon pa sa Pangulo.

Idiniin ng Pangulo na nakahanda siyang umanib sa makakaliwang grupo pero kaila­ngan muna nitong abandonahin ang armadong pakikipaglaban laban sa gobyerno para sa hina­hangad na kapayapaan sa bansa.

Aniya, hindi na kailangang igiit ng CPP ang armadong pakikipag­laban dahil hindi dapat nagpapatayan ang mga Pilipino.

Noong 2019, opisyal na winakasan ni Pangu­long Duterte ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng mga rebeldeng komunista makaraan itong magalit dahil na rin sa patuloy na pag-atake ng grupo sa puwersa ng pamahalaan gayundin sa mga sibil­yan. (Mia Billones/Prince Golez)