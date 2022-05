Duterte: 6 taon kulang para tapusin mga proyekto

Hindi sapat ang anim na taon para magawa at matapos lahat ng nais ng mga Pilipino sa ilalim ng Duterte administration.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo nitong Lunes ng hapon sa inagurasyon ng bagong gusali ng Metro Manila Development Authority sa Brgy. Ugong, Pasig City.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na malapit nang matapos ang kanyang termino at sa kanyang tingin ay nagawa na niya ang lahat ng kanyang magagawa para sa taumbayan.

Kung mayroon man aniyang nakulangan o hindi kuntento sa kanyang mga nagawa ng anim na taon, hindi dahil sa ito ay nagpabaya siya sa tungkulin o dahil sa kanyang mga pagkakamali, kundi dahil kulang ang anim na taon para tapusin ang lahat ng mga proyekto sa bansa.

“In a few days I’ll be out, ‘yong nagawa ko, para sa akin ‘yon na yon… the best that my efforts can really achieve. Kung kulang pa yon, pasensiya na po dahil hindi ko na talaga kaya. The things that I failed to do, mostly not because of negligence or… may mga shortcoming ako but talagang time constraint. Six years would not be enough to finish all the projects,” anang pangulo.

Muling nagpasalamat ang presidente sa lahat pati na sa media na tumulong sa kanya habang pinangangasiwaan ang bansa sa panahon ng kanyang termino.

“Sa inyong lahat, pati yang TV networks, hindi ko na lang i-mention basta lahat. Maraming salamat po sa inyo and your help in my journey in the six years na binigyan ninyo ako ng honor na maging presidente ng Pilipinas, maraming-maraming salamat,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)