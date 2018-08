Duterte 5 na ang Justice sa Supreme Court, Reyes bagong miyembro

Hinirang ni Pangulong Rodrigo Duterte si Court of Appeals Associate Justice Jose Reyes Jr. bilang bagong miyembro ng Korte Suprema.

Papalitan ni Reyes ang nagretirong si Justice Presbiterio Velasco Jr.

Sinabi ni Special Assistant to the President Bong Go na inabisuhan na nila si Reyes sa bagong appointment nito at itinakda sa Lunes, Agosto 13 ang panunumpa nito bilang bagong miyembro ng Kataas-taasang Hukuman.

Si Reyes ang ikaapat na pinaka-senior Associate Justice ng Court of Appeals.

Isa sa mga hina­wakang kaso ni Reyes ay ang kontrobersiyal na Mile Long property ng mga Prieto sa Makati City kung saan nagbaba ito ng desisyon at binawi ang property at ibinalik sa kontrol ng gobyerno.

Si Reyes ang ikalimang naitalaga sa Korte Suprema ni Pre­sidente Duterte, mula nang maupo sa Palasyo.

Nakatakdang manumpa kay Pangulong Duterte si Reyes sa Lunes, Agosto 13.

Nagtapos ng law si Reyes sa San Beda College, na alma mater din ni Pangulong Duterte.

Bago maging Asso­ciate Justice ng Court of Appeals ay nagsilbi si Reyes sa Pasig City Regional Trial Court at Rizal Regional Trial Court.