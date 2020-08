Dutch King, Queen pasaway sa social distancing

Humingi ng paumanhin sina King Willem-Alexander at Queen Maxima ng The Netherlands matapos silang mag-viral online nang maispatang hindi sumunod sa social distancing habang nakabakasyon sa Greece.

Sa kanilang Twitter, tinanggap ng Hari at Reyna ang pagkakamali sa pagpo-pose sa litrato at nakalimutan ang maglagay ng distansya sa isang empleyado ng restaurant, ayon sa ulat ng Daily Mail.

“A photo appeared in the media in which we are keeping too little distance. In the spontaneity of the moment, we did not pay attention to that. Of course we should have. Because compliance with corona rules is also essential on holiday to get the virus under control,” sabi ng Hari at Reyna sa Twitter post.

Mahigpit na ipinapatupad ang social distancing sa Greece dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19.