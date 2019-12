Durham muling igagapos ng TNT

Semis 2 Game 2 ngayon:

(Smart Araneta Coliseum)

7:00pm — Meralco vs. TNT

NAKAHINGA nang maluwag si coach Bong Rave­na nang kontakin ng TNT ang 103-94 win laban sa Meralco para makauna sa kanilang PBA Governors Cup semifinals Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

“We’re glad we won because Game 1 of any series is very important,” aniya.

Pero hindi pa maka­pag-celebrate ang KaTropa. Alam nilang marami pang laman ang tangke ng Bolts.

Balik ng Big Dome ang magkatunggali para sa Game 2 mamaya.

“Nothing to celebrate,” dagdag ng coach. “Game 1 lang ‘yan, mahaba pa series.”

Isa sa minarkahan ng TNT ay kung paano mapipigil ang import ng Meralco na si Allen Durham, humarabas ng 32 points at 21 rebounds nang tangkaing ibalik sa laro ang Bolts.

“We have to find ways to stop Durham. ‘Yan problema namin, so gagawan pa namin ng paraan,” dagdag ni Ravena. “Kailangan mo siyang … ma-limit score niya. if we can stop Durham, mas easier para sa amin. We have to make stops, especially sa kanya.”

Sa kabilang banda, si KJ McDaniels ang bumalikat sa TNT, nakahugot pa ng suporta mula kina RR Pogoy at Jayson Castro.

Nilista ng dating Houston Rocket ang 33 sa kanyang game-high 38 points sa last three quarter, nagdagdag pa ng 14 rebounds, 3 assists at 3 blocks.

Nag-ambag si Pogoy ng 18 points, tumapos si Castro ng 17 points, 8 boards at 7 dimes. (VE)