Duremdes pasaklolo kay Esplana sa game fixing

TESTIGO!

Hangad ni Maharlika Pilipinas Basketball League Commissioner Kenneth Duremdes na personal makausap si dating MPBL coach Gerald ‘Gerry’ Esplana ng Valenzuela City upang mas malalim na malaman at magtulungan para masugpo ang iba’t-ibang uri sa taktika ng game fixing.

“Gusto kong makita at mapanood iyung video ni coach Gerry (Esplana). Kung gusto niya, puwede kaming mag-usap, magtulungan para sa liga. Puwede namin siyang maging witness para malinis namin ang ating mga liga,” litanya ng opisyal nitong Martes.

Umaasang ang six-time champion at 1998 Most Valuable Player ng Philippine Basketball Association (PBA), na makakatulong ang partisipasyon ni Esplana sa pagbubulgar sa mga taktika na nagiging parte sa pagsasamantala ng ilan hindi lamang sa resulta ng mga laro kundi malinis din ang imahe ng liga.

“Kung kilala niya, puwede natin paimbestigahan. Mahirap kasi kapag walang data at ebidensiya,” hirit ng former University Athletic Association of the Philippines (UAAP) coach ng Adamson Soaring Falcons at ikalawang komisyoner ng semi-pro league( MPBL).

Matagal na rin sa kalakaran sa sport si Esplana, na nagkapaglaro sa Philippine Amateur Basketball League (PABL) na naging PBL at PBA Developmental League, at PBA saka naging coach sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) bago sa MPBL.

Nag-1990 PBA Rookie of the Year siya, bagong nag-coach sa Emilio Aguinaldo College Generals sa NCAA at sa Valenzuela. Minsan na ring pumiyak siya sa isyu ng game fixing. (Lito Oredo)