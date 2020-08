Duremdes, MPBL hihirit din sa IATF

TULAD ng PBA, plano rin ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) na iarangkada ang kanilang team practice.

Sa lumabas na ulat ng Spin.ph, hihingi na rin ng clearance si MPBL commissioner Kenneth Duremdes sa IATF para ituloy ang team training ng apat na koponan.

“Magse-send kami with our own proposal sa IATF para i-allow nila kami to resume our practices din,” saad ni ‘Captain Marbel’ Duremdes.

Magugunitang nadamay din ang playoffs ng MPBL Lakan Season sa cancellation ng laro dulot ng pandemic outbreak nitong Marso.

Apat na koponan ang natira sa playoffs na kinabibilangan ng Makati Super Crunch, San Juan Knights, Davao Occidental Tigers at Basilan Steels.

Hindi man tuloy ang susunod na MPBL Season, nanatiling matatag ang management sa naputol na Lakan Cup na plano nilang tapusin. (Aivan Episcope)