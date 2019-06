Durant tengga ulit sa Game 2

By VE

HINDI pa rin makakalaro si Golden State star Kevin Durant sa Game 2 ng NBA Finals.

Nagrerekober pa si Durant, Finals MVP ng 2017 at 2018, mula sa strained calf.

“Kevin’s not going to play Sunday,” hayag ni coach Steve Kerr. “I guess we’ve been holding out hope, but might as well say it now. It’s near-impossible for him to play on Sunday.”

Tinalo ng Raptors ang Warriors 118-109 sa Game 1, Game 2 sa Lunes (araw sa Manila) sa Toronto din.

Ayon kay Kerr, hindi mamadaliin ng team ang balik ni Durant. Kaila­ngang fully healed na ang injury dahil kaunting pilipit lang ay baka matapos na ang season nito.

Inabot ng injury si KD sa Game 5 ng West semis kontra Houston at hindi na na naglaro.

“The thinking is when he’s ready to play, he’ll play,” giit ni Kerr.

Bumiyahe din ng Toronto si Durant para samahan ang teammates sa umpisa ng finals.