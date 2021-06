Durant pornstar ka-date

KALAT na ngayon sa social media ang isyu patungkol kay Brooklyn Nets superstar Kevin Durant kung saan inili-link ito sa isang porn star.

Inamin ni Lana Rhodes na lumipad ito pa-New York para makipag-date sa isang player ng Brooklyn Nets, hindi naman ito pinangalanan ni Rhodes pero ang haka-haka ng lahat ay si KD ito.

Nanood aniya siya ng laro kasama ang kanyang mga kaibigan at lumabas para sa isang dinner kasama ang Nets player, pero ang nakakagulat sa kuwento nito ay ang pagdadala aniya ni player ng isang back-up date sa kanilang ‘gimmick’.

Hindi man niya ibinuking kung sino ito, alam naman ng fans na si KD ang tinutukoy nito dahil Libra aniya ang nakasama niyang player.

Sa lineup ngayon ng Nets, si KD lang ang Libra kaya trending na naman ngayon sa social media ang dating MVP.

Hirit ng isang netizen, “Kevin Durant treating Giannis like Lana and brought Kyrie with him.”

Ang isa naman ay bumanat pa na kahit saan raw pumunta si KD ay bubuo ito ng kanyang super team.

Humabol pa ang isang netizen at sinabing, “Kevin Durant bringing a back up girl on this date with Lana Rhodes has gotta be the most savage shit I’ve seen all year.” (Sarah Jireh Asido)