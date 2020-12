Durant o Irving kapalit ni Harden

Laway na laway ang Brooklyn Nets kay Houston Rockets super star James Harden.

Gustong isahog ng Nets si Harden sa kanilang dalawang star player na sina Kevin Durant at Kyrie Irving.

Pero hindi magpapagulang ang Rockets kaya sinabi nitong kung gusto nilang makuha ang kanilang alas ay paghiwalayin nila sina Durant at Irving.

“Houston is reportedly asking Brooklyn to do exactly that and split up their current superstars if they want Harden this season.” report ni Shams Charania ng The Athletic.

Pero hindi kaya ng Nets na paghiwalayin sina Durant at Irving.

Balitang hindi interesado ang Rockets sa offer ng Nets pero makikipag-usap sila kung sila Durant o Irving ang kasali sa transaksyon. (Elech Dawa)