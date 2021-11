Durant nilampasan si Iverson sa iskoran

NILAGPASAN na ni Kevin Durant ang idol niyang si Allen Iverson sa NBA all-time scoring list.

No. 25 na si KD sa listahan, bago ang laro ay isang basket lang ang naghihiwalay sa kanila ng 24,368 ni AI.

Hinigitan niya si Iverson sa isang jumper sa first 2 minutes ng laro sa 2021-22 regular season game sa TD Garden sa Boston.

“Iverson, he was in the Pantheon for me. One of those guys I emulated every time I went outside,” ani Durant, tumapos ng 21 points at 8 assists para ihatid ang Brooklyn Nets sa 123-104 panalo kontra Celtics.

Sumegunda ng 23 si Patty Mills, may 20 points at 11 assists si James Harden sa pang-apat na sunod na panalo ng Nets (14-5). Nag-ambag pa si LaMarcus Aldridge ng 17 points, 9 rebounds.

Isa lang ang pumasok sa siyam na bitaw ni Jayson Tatum sa labas ng arc, pero nilagpasan din si Larry Bird (649) sa panlimang puwesto ng all-time list ng 3-pointers made ng Boston (10-9).

Pang-apat sa listahan si Marcus Smart (702) na nakatatlo nitong Miyerkoles.

Tumapos si Smart ng 20 points at 8 assists, may 15 at 8 rebounds si Tatum. (Vladi Eduarte)