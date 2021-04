Durant, Nets pinalamig Suns

LIMITADO sa 28 ang minuto ni Kevin Durant sa balik-laro pero umiskor ng 33 para tulungan ang Brooklyn Nets sa 128-119 panalo laban sa Phoenix Suns Linggo ng gabi sa New York.

Tatlong larong ipinahinga ni Durant ang calf injury, pumasok off the bench at tumira 12 of 21 na sinahugan ng 6 rebounds, 4 assists.

Binitbit ng 34 points, 12 assists ni Kyrie Irving ang Nets na wala pa ring James Harden (hamstring). May 15 markers pa si Blake Griffin.

Kumapit ang Brooklyn (41-20) sa tuktok ng Eastern Conference standings.

Nanaig si Irving sa duelo nila ni Chris Paul na nagkasya lang sa 14 points at 18 assists. Hindi naisalba ng 36 points ni Devin Booker at 20 points, 13 rebounds ni Deandre Ayton ang Suns (42-18) na No. 2 sa West.

Sa likod ng 10 points at 10 rebounds ni Ayton ay nasa unahan ang Phoenix sa halos buong first half. Kumalas ang Brooklyn pagkatapos ng break nang makuha na ni Durant ang minuto.

Pinigil muna ni coach Steve Nash ang laro ni KD para sariwa pa ang tuhod sa dulo sakaling dikdikan ang laro. (VE)