Durant, Nets dinagit Hawks

PINAGLIYAB ng Brooklyn Nets ang basket mula sa labas ng arc para isupot ang 117-108 panalo laban sa Atlanta Hawks nitong Miyerkoles.

Giniyahan ni Kevin Durant ang kalas ng Nets sa third quarter tungo sa 32 points. Nag-ambag ng 18 si Joe Harris, at may 16 points, 11 assists si James Harden.

“We’re finding that rhythm, we’re finding each other and it’s just getting a lot easier,” ani Harden.

Mula sa 3-point range ay 22 for 48 ang Brooklyn, combined 11 for 19 sina Harris at Harden.

Tinapos ng Nets ang third sa 20-4 run – 13 dito mula kay KD – para basagin ang deadlock at dumistansiya 95-79 papasok ng fourth.

May sahog pang 7 rebounds at 5 assists si Durant.

Sumabay ng anim na 3-pointers si Joe Harris tungo sa 26 points para sa Hawks.

Pinaglaruan ni Atlanta guard Trae Young ang triple-double sa 21 points, 9 rebounds at 10 assists, may double-double ding 13 points, 12 rebounds si John Collins. (VE)