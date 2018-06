Durant namnamn ang ‘Cloud 9’

DALAWANG Larry O’Brien trophy, back-to-back NBA Finals MVP – nasa cloud 9 nga si Kevin Durant.

Nangingibabaw si KD sa selebrasyon ng Golden State Warriors matapos walisin ang Cleveland Cavaliers sa apat na laro, huli ang 108-85 win, Biyernes ng gabi.

Pinakamaingay siya sa postgame, pabalik-balik sa leeg at sa mukha ang ski goggles, suot ang itim na “Back 2 Back Champions” T-shirt na basam-basa na ng champagne.

Kakaiba para kay Durant ang unang kampeonato. Sa pangala­wang sunod, nagkaroon na siya ng pagkakataong magwala sa saya.

“Two-time!” sigaw ni Durant bago naki-high five kay teammate David West, sunod ay nakipagsayaw na parang cheerleader kay ­Draymond Green.

Ibang klase na ang Warriors, mula 2015 ay may tatlong titulo nang itinataas. Kahit sabi­hing dalawang prangkisa ang nagmamay-ari ng 33 sa 72 championships sa kasaysayan ng liga. Kahit pa kinailangang mag-rally ng Warriors mula 15-point hole sa Game 7 para talunin ang Rockets sa Houston at sa pang-apat na sunod na taon ay hamunin si LeBron James at ang Cavs.

Umiskor si Durant ng playoff career-high 43 sa Game 3 para balikatin ang Warriors sa gabing malamig si Stephen Curry na nagkasya lang sa 10 points, ang worst Finals game ng career. Doon pa lang, ikinahon na ni Durant ang pangawalang sunod na Finals MVP bago niya sinelyuhan ng first Finals triple-double niyang 20 points, 12 rebounds at 10 assists sa clincher.

Pang-anim na player sa kasaysayan ng NBA si Durant na Finals MVP sa magkasunod na season pagkatapos nina Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon, Kobe Bryant at James.

Tanging 12 player lang ang may multiple Finals MVP honors, ang iba pa ay sina Magic Johnson, Willis Reed, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar at Tim Duncan.