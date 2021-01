Durant garahe, Irving umatake

Absent ang kapwa-star na si Kevin Durant, binalikat ni Kyrie Irving ang Brooklyn para ihatid sa dambuhalang 130-99 panalo kontra dinayong Utah Jazz Martes ng gabi.

Kinamada ni Irving ang 20 sa kanyang 29 points sa first half, may 6 rebounds at 5 assists pa sa loob ng 30 minutes lang.

Malayo na 63-44 sa halftime, kumampay na lang sa panalo ang Brooklyn.

Si Irving ang bida sa atake ng Nets, may 18 points siya sa first quarter lang – third-most na iniskor ng isang player sa NBA sa opening quarter ngayong season.

“Kyrie just went crazy today,” bulalas ni Brooklyn guard Bruce Brown Jr.

Nahawa sa angas ni Irving sina Jarrett Allen at Caris LeVert.

Nilista ni Allen ang pangatlo niyang double-double ngayong season na 19 points at 18 rebounds, off the bench ay nag-ambag si LeVert ng 24 points.

Nawalan ng saysay ang game-high 31 points ni Donovan Mitchell sa Utah. May 12 si Jordan Clarkson at tig-10 kina Rudy Gobert at Royce O’Neale.

Naka-quarantine si Durant bilang bahagi ng safety protocols ng liga. Nagkaroon daw siya ng contact sa isang taong nag-positive sa coronavirus. (VE)