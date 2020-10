Duque walang kawala sa PhilHealth scam-Cong Remulla

Hindi kumbinsido si Cavite Rep. Jesus Remulla na walang pananagutan si Health Secretary Francisco Duque sa talamak na korapsiyon sa Philhealth.

Sa pagtatapos ng pagdinig ng House committee on public accounts at committee on good government and public accountability kaugnay sa PhilHealth anomaly, iginiit ni Remulla sa Department of Justice (DOJ)na pag- aralang mabuti ang naging papel ng kalihim sa natuklasang iregularidad sa ahensiya.

Madalas umanong itinatanggi ni Duque na wala siyang pananagutan sa mga natuklasang anomalya sa ahensiya gayong siya ang dapat na may pananagutan bilang isa nang matagal na opisyal ng ahensiya.

“We really have to study the role of Duque here. He’s the longest tenured in PhilHealth. Lagi niyang sinasabi na wala siyang responsibility. By default, it’s him. I don’t see why people are thinking of other things, but not the responsibility of Duque,” giit ni Remulla.

Hindi umano maipagkaila ang buong pagtitiwala at pagmamahal ng Pangulo kay Duque kaya kailangan umano mailigtas ang Pangulo sa labis na pagtitiwala nito sa kalihim.

Hindi lamang umano ito para sa kalihim kundi sa healthcare system ng bansa sa kabuuan.

“We know the fondness of the President to Dr Duque, but we have to save the President from that fondness if we have to. And it’s not about the just Dr. Duque, but the healthcare system,” ayon kay Remulla.

Dahil dito, hamon ni Remulla sa DOJ kung hindi ito magsasampa ng kaso laban sa mga PhilHealth Board, siya na ang magsasampa ng kaso kay Duque na board chairman.

“If you’re not filing a case against them (PhilHealth Board), I will file a case against them,” giit ni Remulla.

Samantala, hindi naman pabor si newly-appointed PhilHealth chief Dante Gierran sa pagsasapribado ng PhilHealth.

“Kapag i-privatize natin, we people in the government, you know I’m very passionate, ano ang mangyari sa atin sa gobyerno? Are we telling the people of the Philippines and the world na ang mga tao lang sa pribado ang marunong magtrabaho nang tama? Hindi marunong ang mga taga-gobyerno tulad natin?” ayon kay Gierran.

Dagdag pa ni Gierran, Kapag i-privatize natin ito, saan pupunta itong mga miyembro natin? Sa PhilHealth, meron tayong tinatawag na outright membership. Kahit hindi ka miyembro kapag pumunta ka sa ospital, member ka kaagad. And then outright eligibility. Saan natin kukunin ito kapag i-privatize natin ito?” (Eralyn Prado)