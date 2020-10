Duque tumbok sa PhilHealth scam: DOJ task force may ebidensya-Lacson

HINDI pa absuwelto si Health Secretary Francisco Duque III, board chairman ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) sa pumutok na anomalya sa state health insurer ng bansa.

Ito ang inihayag ni Senador Panfilo Lacson sa panayam sa radyo kahapon patungkol sa iba pang opisyal ng PhilHealth na hindi nakasamang kasuhan ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Office of the Ombudsman.

Ginawa ni Lacson ang pahayag matapos maghain ang NBI ng graft at malversation charges laban sa mga PhilHealth official hinggil sa anomalya sa Interim Reimbursement Mechanism (IRM).

Maliban kay Duque maaring ring makasuhan ayon kay Lacson si dating PhilHealth senior vice president Rodolfo Del Rosario Jr.

Batay aniya sa nakarating impormasyon na ibinigay kay Senate President Vicente Sotto III, malakas ang ebidensiya laban kay Duque at Del Rosario.

“May inside information na nakuha si SP (Sotto) na naibahagi niya sa akin, may ebidensyang naituturo kay Sec. Duque ayoko pangunahan ang Task Force pero ito na-share ni SP na nai-share sa kanya ng isang mapagkatiwalaang source niya sa Task Force PhilHealth na sinabi nila aabutin ng ebidensya si Sec Duque, pati si SVP del Rosario,” pahayag ni Lacson sa panayam sa radyo kahapon.

“ So mas mabuti hintayin namin yan kesa sa pwede kami magsalita na kapos o kulang ang nirekomenda ng DOJ pero kung hindi pa tapos ang investigation, we might be speaking too soon,”ani Lacson.

” Puwede kaming mag-initiate mismo ng pagfa-file ng kaso against sa mga tao na hindi naisama ng task force,” dagdag nito.

“Kasi wala namang magpe-prevent sa amin kung dudulog kami sa Ombudsman bilang isang body, bilang Senado, o bilang Kongreso kung sasama pa rin ‘yung House of Representatives,” giit pa ng senador.

Ang mga nahaharap sa reklamo sa Ombudsman ay ang mga nagbitiw na sina dating PhilHealth chief Ricardo Morales, executive vice president and chief operating officer Arnel De Jesus, at senior vice presidents Renato Limsiaco, Jr. at Israel Francis Pargas,

Idinagdag pa ni Lacson na bagama’t may sarili silang imbestigasyon ang mga reklamong inihain ng NBI laban sa mga opisyal ng PhilHealth ay ibinatay sa pagsisiyasat ng Task Force na pinangunahan ng Department of Justice (DOJ).

“Kung ang aming pananaw base sa aming imbestigasyon ay mas may dapat pang makasuhan, iba naman ‘yung pananaw ng DOJ dahil sila naman ang nag-imbestiga na inatasan ng Pangulo,” ani Lacson.

“Sila [task force] ‘yung mas may karapatan kung sino ang isasama,” dagdag pa nito.

Sa kabila ng mga inihaing reklamo, sinabi ni Lacson na hindi pa naman tapos ang kanilang pagsisiyasat dahil napuwersa silang magsumite ng ulat bunsod ng itinakdang deadline sa kanila ni President Rodrigo Duterte. (Dindo Matining)