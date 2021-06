Duque: Target na herd immunity sa 2022 pa

Sa 2022 pa inaasahang makakamit ng Pilipinas ang herd immunity laban sa COVID-19.

Ayon kay Department of Health (DPH) Secretary Francisco Duque III, ang herd immunity ay nakadepende kung kakayanin na 500,000 katao ang mabakunahan kada araw para maabot ang 70 milyong bakunado ngayong taon.

“So more or less matatapos mo ng mga November to December. At the most pwedeng umabot hanggang January [2022]),” sabi ni Duque sa isang panayam sa radyo nitong Biyernes.

Sa ngayon aniya, naabot na ng bansa ang 350,000 indibidwal na naturukan kontra COVID-19 sa loob ng isang araw noong Miyerkoles.

Inaasahan pa ang pagdagsa ng bakuna sa bansa kung saan aabot sa 11 milyong dose ang hinihintay para sa buwan ng Hulyo. (Ray Mark Patriarca)