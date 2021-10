Duque sa mga ospital: Pasaway kaya ‘di mabayaran ng PhilHealth

Ang mga pribadong ospital ang may pagkukulang sa kanilang sinisingil na bayarin sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Ito ang tila may pagtatanggol na pahayag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III sa harap ng reklamo ngPrivate Hospitals Association of the Philippines na mabagal ang aksiyon ng PhilHealth sa kanilang mga mga singilin.

Ayon kay Duque, may mga pribadong hospital na kulang ang mga isinumiteng dokumento sa kanilang claims kaya mabagal ang pag-release ng pondo dahil kailangan makumpleto muna ang mga ito.

Gumagana naman aniya ang debit-credit payment mechanism nasiyang ginagamit ngayon ng PhilHealth para bayaran ang atraso sa mga pribadong ospital.

“‘Yong mga hospital na nagrereklamo, kadalasan kulang sa mga dokumento, kulang sa mga papeles. Eh meron namang ginagawa ang PhilHealth, ‘yong debit-credit payment mechanism na inuna na, binayaran na ang 60% sa claims mula March 2020 hanggang April 2021,” ani Duque.

Naka-standby aniya ang 40% na pambayad ng PhilHealth basta masiguro lamang na kumpleto ang mga dokumentong isusumite ng mga pribadong ospital.

Ipinaliwanag ng kalihim na nag-iingat lang ang PhilHealth dahil lahat ng pondong inilalabas ay dumadaan sa Commission on Audit (COA) at mas bibilis ang proseso kung kumpleto sa dokumento ang mga ospital na naniningil ng kanilang claims.

“Ang PhilHealth regulated ‘yan, may COA ‘yan so lahat ng perang inilalabas, pambayad ay dapat may kaakibat na tamang documentation para hindi mako-COA. Nag-iingat ang PhilHealth,” dagdag ni Duque. (Aileen Taliping)