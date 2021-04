Duque: `Pinas puwedeng magaya sa India

Nagbabala si Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III na posibleng mangyari rin sa Pilipinas ang matinding COVID-19 surge sa India kung saan lamps 300,000 kada araw ang kaso ng coronavirus infection.

Ayon kay Duque, sa oras na magpasaway ang mga Pinoy sa minimum health standard at hindi mapaigting ang COVID-19 response ay posibleng magkaroon ng muling pagsirit ng kaso.

“Pagka hindi tayo sumunod doon sa ating minimum health standards [and] if we do not intensify our COVID pandemic response like what has happened in India and also in some other countries where the second or third waves are being experienced, that is a big possibility,” sabi ni Duque sa isang panayam sa telebisyon.

Naniniwala naman si Roque na kayang labanan ng bansa ang posibilidad ng COVID-19 surge basta’t susundin ng mga Pinoy ang mga health protocol. (Raymark Patriarca)