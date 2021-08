Duque panagutin kahit bumitiw sa puwesto

Sumang-Ayon ang Filipino Nurses United (FNU) sa plano ni Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III na bumaba sa puwesto.

Ayon kay FNU Secretary General Jocelyn Andamo, sa palagay nila ito ay makakabuti para sa bansa.

“We are like in a public health disaster that should be rescued. Every single second counts and every life should be saved,” dagdag niya.

Gayunpaman, kahit na umalis si Duque, sinabi ni Andamo na dapat pa rin siyang mapanagot.

Una nang sinabi ni Duque sa isang panayam sa radyo na siya ay bababa sa kanyang posisyon matapos malinis ang mga isyung inilabas laban sa DOH partikular ang P67 bilyon COVID fund. (Mina Navarro)