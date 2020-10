Duque, Morales nabutasan ng kaso sa cash advance – Defensor

Nirekomenda ng isang komite ng Kamara ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at administratibo laban kina Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III at dating Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) president Ricardo Morales kaugnay pa rin sa talamak na korapsyon sa ahensya.

Nakapaloob ito sa draft report na inilabas ng komite na pinamunuan ni Anakalusugan party-list Rep. Mike Defensor, na siyang nag-imbestiga sa mga alegasyon ng korapsyon sa PhilHealth.

Tinukoy ni Defensor ang kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Article 220 ng Revised Penal Code kaugnay sa iligal na paggamit sa pondo ng gobyerno gayundin ang mga kasong administratibo para sa grave misconduct at grave neglect na siyang pangunahing nakikita ng komite na dapat pananagutan ng mga nabanggit na opisyal.

“Yong kay Secretary Duque, dalawa `yong case na nakapailalim sa loob ng report,” ayon kay Defensor.

Si Duque bilang kalihim ng Department of Health, ay siya ring chairperson ng PhilHealth Board.

May kinalaman umano ang unang kaso sa binaliktad na desisyon ng Court of Appeals kung saan ang kaso ay nakabase sa Cebu-based Perpetual Succor Hospital na napatunayang guilty sa pagpapalawig ng confinement ng isang pasyente na paglabag sa PhilHealth law. Sinuway o binago umano ng PhilHealth ang desisyon ng CA sa pamamagitan ng hindi pagpataw ng itinakdang three-month suspension at multang P10,000 sa ospital sa halip pinagmulta lamang ito ng P100,000.

Ang usapin naman sa Interim Reimbursement Mechanism (IRM) kung saan pinahintulutan ng PhilHealth ang paglalabas ng cash advance sa mga health care institution, ang pangalawa sa kasong kinasasangkutan umano ni Duque.

Sa kaso naman ni Morales, sinabi ni Defensor, “`Yong sa kaniya naman, sa execomm (executive committee) dahil sila ang gumawa ng recommendation para dito, sila `yong nag-release ng pondo. So all those actions are covered in this report.”

Nilinaw naman ni Defensor na rekomendasyon lamang sa kanila base sa resulta ng ginawang imbestigasyon. Isasalang pa umano sa debante at pag-amyenda ang committee report sa itinakdang pagdinig sa susunod na linggo. (Eralyn Prado)