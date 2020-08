Duque mag-soul searching ka muna – Nancy Binay

Kailangan mag-soul searching muna si Health Secretary Francisco Duque para malamang kung kaya pa niyang gampanyan ang kanyang trabaho sa panahon ng pandemya, ayon kay Senadora Nancy Binay.

Ginawa ni Binay ang pahayag kasunod nang pagkadismaya din ni Senador Panfilo Lacson sa pagtanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na sibakin si Duque sa kabila ng mahina nitong pamumuno sa pagtugon sa COVID-19 pandemic.

“I share the same sentiment of Senator Ping Lacson na it can be very frustrating kasi nakita naman natin na mukhang hindi talaga kaya ni Secretary Duque itong problema natin sa COVID,” pahayag ni Binay sa panayam sa ANC.

Binanggit ni Binay ang pagkabigo ng DOH na magsagawa ng contact tracing noong unang maitala ang kaso sa bansa at kakulangan ng testing capacity sa gitna ng pandemya.

Gayunpaman, call pa rin umano ni Duterte kung dapat bang tanggalin na o hindi si Duque sa kanyang posisyon.

“But maybe it’s high time for the Secretary to do some soul-searching,” sambit pa nito.

Bilang alter ego ng pangulo, binigyang-diin ni Binay na napakrusyal aniya na posisyon ng kalihim apra mapagwagian ang laban kontra pandemya. (Dindo Matining)