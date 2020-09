Duque lusot, Morales swak sa PhilHealth scam

Inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasampa ng patong-patong na kasong kriminal at administratibo laban sa mga matataas na opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na pinaniniwalaang sangkot sa mga anomalya at iregularidad sa pondo ng ahensiya, maliban kay Health Secretary Francisco Duque na tumatayong chairman ng ahensya.

Ang go signal ay ginawa ng Pangulo sa kanyang regular na mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi batay sa rekomendasyon ng Task Force na isinumite ni Department of Justice Secretary Menardo Guevarra.

Sinabi ng Pangulo na kailangang dumaan sa paglilitis ang mga inaakusahan.

“I’m sorry for them but they would have to undergo trial. Although, they can always prove their guilt beyond reasonable doubt,” anang Pangulo.

Kabilang sa mga pinakakasuhan batay sa rekomendayon ng Task Force ay sina dating Philhealth President Ricardo Morales, Senior Vice-President Jovita Aragona, Officer -in-Charge Calixto Gabuya Jr, SVP Renato Limsiaco Jr., SVP Ismael Pargas, Executve Vice-President and achief Operating Officer Arnel de Jesus, at Division Chief Bobby Crisostomo.

Sinabi ng Pangulo na mahalagang malaman ng mga Pilipino ang isyu ng katiwalian sa Philhealth dahil nalagay sa alanganin ang ahensiya sa ilalim ng mga nabanggit na opisyal.

Kabilang sa mga kasong isasampa laban sa mga nabanggit na opisyal ay paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Law, partikular ang malversation of public funds and property, illegal na paggamit sa public funds and property,gross misconduct, gross neglect of duty sa ilalim ng Civil Service Rules.

Maaari ring managot ang mga pinakakasuhang PhilHealth officials dahil sa paglabag sa National Internal Revenue Code bunsod ng kabiguang bayaran ang buwis ng Interim Reimbursement Mechanism funds.

Kabilang sa mga inirekomendang isasampang kasong administratibo laban kay Morales at mga dating kasamahan ay may kinalaman sa umano’y dishonesty, gross neglect of duty, grave misconduct, falsification of official document, disloyalty sa Republika ng Pilipinas at sa mga Pilipino, inefficiency at incompetence sa pagtugon sa kanilang tungkulin at conduct prejudicial to the best interest of service. (Aileen Taliping)