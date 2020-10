Duque inosente talaga sa PhilHealth scam – Duterte

Pinanindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paniniwala na inosente si Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III laban sa mga akusasyon may kinalaman ito sa mga natuklasang anomalya sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Sa kanyang regular na mensahe tuwing Lunes ng gabi, sinabi ng Pangulo na may nagpayo sa kanya na alisin na si Duque dahil nakakasira ito sa kanyang administrasyon subalit hindi niya ito pinansin dahil naniniwala itong si Duque ay isang masipag na opisyal ng gobyerno.

Sinabi ng Pangulo na hindi siya nagpapadala sa mga bulong-bulong dahil abogado ito at alam kung mayroong dahilan o wala para kasuhan ang isang tao sa korte.

“There has been a lot of things I have heard, and even some advice na dapat daw si Duque ilaglag ko na because hindi maganda sa aking administrasyon. Yang gusto nila mawalan ng problema, yung basta paalisin mo na lang. Ako po’y hindi ganon,” anang Pangulo.

May narinig aniya ito na idedemanda si Duque dahil may kasalanan subalit binasa niya ang report ng Task Force na nag-imbestiga at wala itong mahanap na rason para kasuhan ang kalihim.

“I have yet to find yung sinabi nila na idedemanda si Duque dahil may kasalanan. I have read the filings and for the life of me, I cannot really find a good reason to prosecute an innocent man,” dagdag ng Pangulo.(Aileen Taliping)