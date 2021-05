Duque, Galvez dapat bumawi sa turukan

Matapos sumablay mga tropapips sina Health Secretary Francisco Duque III at Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., sa pinapangarap na 400,000 bawat araw na turukan ng COVID-19 vaccines noong Abril, may pagkakataon silang bumawi ngayong Mayo.

Kahit sablay to the max ang target nila noong Abril, walang “I am sorry” na linya sina Duque at Galvez sa mga tao. Siguro eh idinadahilan nila na hindi naman sila ang may kasalanan kung hindi ang mismong suplay ng bakuna na naging pahirapan dahil malaking bulto nito ay una nang nakuha ng mga mayayamang bansa.

Aabot lang sa halos dalawang milyon ang nabakunahan noong Abril at malaking bilang pa nito ay mga first dose pa lang natanggap. Ibig sabihin, hindi pa lubos ang proteksiyon ng mga tao dahil kailangan ay dalawang dose ang maiturok sa kanila.

Hinahabol nina Duque at Galvez ang ambisyosong hanggang 400,000 na turok bawat araw para makuha ang inaasam na 70 milyon Pinoy na mababakunahan pagsapit ng Disyembre na itinuturing “herd immunity,” o ang bilang para mapahina ang pagkalat at tuluyang mawala na ang COVID– ang viurs na huwag nating kalimutan na nanggaling sa China.

Pero may pagkakataon ngayon na makabawi ang dalawa dahil inaasahang aabot sa hanggang pitong milyon doses ang posibleng dumating sa bansa ngayong Mayo. Una nang dumating ang bagong suplay ng Sinovac na 1.5 milyon doses at 2 milyon ng AstraZeneca na manggagaling sa COVAX Facility ng World Health Organization. Aba’y kung sakto sa inaasahan ang mga bakunang darating, puwedeng bimaha ng bakuna ngayong Mayo.

Dapat samantalahin ng mga czar-czar ang pagkakataon na tila maraming tao–tulad sa NCR–ang gustong magpaturok ng COVID vaccines. Aba’y sa Paranaque nga, nagkainitan pa nang magkaubusan ng bakuna na Sputnik V ng Russia, na kung tutuusin ay walang masyadong balita tungkol sa bisa.

Tiyak din na mas marami–lalo na sa hanay ng medical frontliner–ang magpapaturok kung may darating ang Pfizer vaccine. Ang AstraZeneca na dating ipinatigil dahil sa isyu ng blood clout, pinayagan na ring ipaturok muli sa mga edad 60 pababa dahil wala raw patunay na ang bakuna ang dahilan ng pamumuo ng dugo at pagbaba ng platelet ng naturukan.

Kung sapat ang mga bakuna ngayong Mayo, dapat ibuhos ang malaking bilang nito sa mga lugar na mataas ang kaso ng COVID tulad sa NCR at mga kalapit na lalawigan–lalo na doon sa mga may kaso ng kinatatakutang Indian variant na malakas daw manghawa.

Nitong nakalipas na mga araw, naging bahagyang maganda sa datos ng COVID cases sa Pilipinas dahil bukod sa mahigit isang milyon na ang gumaling, napababa na sa mahigit 60,000 na lang ang active cases.

Kung matatandaan nyo mga tropapips, noong kalagitnaan ng Marso, nasa 30,000 lang active cases at bigla itong sumipa ng hanggang 150,000 noong Abril kaya hindi magkandaugaga ang mga ospital. Nakalulungkot lang na pumapalo pa rin sa mahigit 100 pasyente ang namamatay araw-araw dahil sa komplikasyon sa virus, o mahigit 18,000 na ang kabuuang bilang.

Mataas pa rin mga tropapips ang nasa 5,000 na daily cases natin na malayo sa hanggang 2,000 daily cases lang noong Marso. At ngayon na dumadami na ang mga bansang nagkakaroon ng Indian variant, dapat magkumahog ang mga opisyal na bilisan ang pagbabakuna para makamit ng bawat rehiyon ang herd immunity lalo na sa mataong Metro Manila.

Baka naman kung kailan nandiyan na ang mga bakuna eh may biglang mag-inarte at maging COD o cause of delay sa distribusyon. At ang mga gustong magpaturok, ihanda na ang braso pati na puwet sabay pa-picture [pero take note, ‘wag nang ipadala ang picture kay Pasig Mayor Vico Sotto]. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”