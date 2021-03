Duque binida: Face shield, mask, hugas kamay mas mabisa sa bakuna

HALOS katumbas o mas higit pa sa bakuna ang proteksiyon laban sa COVID-19 ang pagsunod sa basic health protocols para hindi kapitan ng sakit.

Ito ang inihayag ni Department of Health Secretary (DOH) Secretary Francisco Duque III sa regular “Talk to the People” ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes ng gabi matapos mag-report ng COVID situation sa bansa.

Sinabi ni Duque na mabilis ang pagtaas ng COVID cases lalo na sa Metro Manila kaya mahalagang sumunod sa pagsusuot ng face mask, face shield, madalas na pag­huhugas ng kamay at pagsunod sa social distancing.

Katunayan ani Roque ay halos pareho lang ang epekto sa bakuna o mas higit pa ang proteksiyon nito kaya dapat na pala­ging sundin ang basic health protocols.

“In fact, Mr. President and fellow cabinet members, kung susundin lang po natin ito, ang proteksiyon na ibibigay po nito, Mr. President, is higher. Almost the same or even higher than the vaccinate–the vaccines,” ani Duque.

Kaya mahalaga aniya na seryosohin ng mga Pilipino ang pagsunod sa basic health protocols para makaiwas sa peligro ng COVID-19 habang wala pang sapat na supply ng bakuna para magamit sa 70 milyong populasyon ng bansa. (Aileen Taliping)