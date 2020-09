Duque aminadong mabagal COVID response ng ‘Pinas

RP

Batid ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga naging pagkukulang ng kanilang ahensya sa pagtama ng COVID-19 pandemic sa bansa.

Ayon kay Duque, naging mabagal umano ang kanilang pagresponde sa virus, ngunit nagsibi itong eye opener para sa kanila..

“And I will be the first to admit that our initial response was rather slow, if not laggard. Why? Because nobody actually expected this pandemic,” saad ng kalihim sa isang virtual event.

Matatandaan na dating pinuna si Duque dahil sa pagsabing ‘blessing in disguise’ ang pandemya dahil napabilis umano nito ang pagpapatupad ng universal health care law.

Sa ngayon ay mayroon nang 252,964 na kumpirmadong kaso sa Pilipinas, pinakamataas sa Southeast Asia.