“Nay, masarap po pala sa pakiramdam na tumira sa bahay na may bintana na gawa sa salamin.”

‘Yan ang nakaaantig na saloobin ng isang bata sa kanyang ina na sa unang pagkakataon ay pumasok at nagmasid-masid sa loob ng kanilang bagong bahay.

Saksi ako sa pagproseso para sa relocation ng mga nasunugan noong Miyerkules Santo, Abril 15, sa Delpan, Tondo, Maynila, patungo sa kanilang bagong tutuluyan sa isang pamayanan sa Pandi, Bulacan.

Naging abala mula noong mga nakaraang linggo ang mga tanggapan ng pambansa at lokal na pamahalaan na may kinalaman sa mga informal settler family at pabahay.

Mithiin nila na maisaayos ang paglilipat ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa isang bagong komunidad sa labas ng Maynila.

Sa kaugnay na kaganapan, ngayong Lunes ay isa na namang pagsilay sa liwanag ang magaganap sa Barangay 649, Zone 68, Maynila.

Ang lugar na ito ay kilala bilang BASECO na nagsilbing dockyard ng National Shipyard and Steel Corporation. Noong 1966 ay nabili ito ng isang makapangyarihang pamilya sa pamamagitan ng Bataan Shipping and Engineering Company or BASECO.

Matapos ang People Power Revolution, naibalik sa pamahalaan ang BASECO at pinamahayan na ng mga urban poor.

Idineklara na rin ito bilang residential site noong 2002 matapos magkaroon ng serbisyo ng kuryente sa taong 1999.

Dahil malapit sa dagat, madalas kung may bagyo at malakas na ulan, ay binabaha ang lugar na ito.

Gayundin, ang malaking populasyon na naninirahan sa barangay ay ‘di rin ligtas sa marami pang panganib sa kalikasan, kalusugan at kapayapaan.

Ang magandang balita ay magkakaloob ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng paunang 229 yunit na up-and-down na bahay sa mga kwalipikadong residente.

Ito ay tatawagin na Basecommunity.

May sukat na kabuuang 40 square meters ang bawat yunit. Itinayo ito batay sa masusing pag-aaral ng mga inhinyero para maging ligtas at moderno.

Naging abala ang Housing Investments Committee at Urban Settlements Office sa pagtitiyak na patas sa lahat ng magiging benepisyaryo. Manilenyo ang makikinabang sa programang pabahay na ito na mula sa programa ni Mayor “Yorme” Isko Moreno.

Di naman n’ya ikinaila na ang kanyang buhay ay nabuo sa mga lugar na tulad nito kaya nais n’ya na makita ang katuparan ng kanyang mga pangarap sa mga tinatawag na “squatter” o informal settler na magkaroon na bubong na masisilungan na may dignidad.

Kung makikita n’yo ang mga yunit ay mamamangha kayo sapagkat malayo ito sa iniisip natin na uri ng paninirahan sa Baseco.

Mapalad ang mga pamilyang napili para makatanggap ng bagong bahay.

Balita ko rin na isang pamilya ay tatanghalin na tunay na maswerte sapagkat isang fully-furnished unit ang handog ni Yorme sa kanila.

Sa isang raffle ay bubunutin ito mula sa lahat ng aplikante na nakapasa sa pagsusuri. Abangan natin ang lucky winner at alamin ano ang kwento ng kanyang buhay at pakikipagsapalaran.

Ano ang mga pangarap n’ya na nais matupad ngayon na s’ya ay may sariling tahanan?

Magbabago ba ang kanyang pananaw sa bawat paggising na malayo sa kapahamakan?

Ito ba ay susi sa pinto para sa maging kapaki-pakinabang na indibidwal o bintana ng pagbabago sa kanyang kapalaran?

“Every gising is blessing.” ‘Yan sana ang matunghayan na liwanag ng mga pamilya para patuloy silang magsikap na bumuti ang buhay.

May ilan lang na panuntunan sa paninirahan na kailangang sundin upang mapanatili ang kaayusan ng Basecommunity.

Habilin sa mga magiging residente na alagaan ang yunit na igagawad at maging mabuting mamamayan ng Maynila.

Kumbaga sa napakaraming lumahok ay iilan lamang ang nabiyayaan. Kaya marapat lamang na sila ay tumulong sa pag-aalaga sa kanilang kapitbahayan.

Katulad ng mga pamilyang nasunugan na nailipat sa Pandi, Bulacan, isa na namang magandang bukas ang naghihintay sa mga bata na makadungaw ng bagong umaga sa bintana ng kanilang bahay.

Sa mata ng isang bata, ang bawat pagsikat ng araw ay may hatid na walang hanggang pag-asa.

Sa kanila nakasalalay ang pagtaas ng antas ng pamumuhay ng kanilang pamilya.

Isang buhay na nabago, isang pamilyang binuklod ng pagbangon, at isang pamayanan na puno ng pag-asa.

Tunay na wala nang hihigit pa sa pagkakaroon ng #lifegoals na maaaring hangarin at matupad araw-araw.