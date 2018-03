Dumulog sa Women’s and Children’s Desk ng PNP

Dear Atty. Claire,

Gud pm po, gusto ko po sana humingi ng tulong kung paano ko po mapapadala ng civil case letter – alie­nation of affection ‘yung kabit ng asawa ko.

Sa ngayon po ay walang trabaho ‘yung asawa ko mula nu’ng nalaman ko ‘yung pakikiapid niya. Hindi na siya bumalik sa opisina nila.

Gusto ko po sana ireklamo formally ‘yung kabit niya para malaman niya na mali ang panlalandi niya sa mga lalakeng may asawa. May mga text po kasi sa akin ‘yung babae na mayaman daw sila at may pagawaan daw sila ng armchair etc. at kaya daw nila baliktarin ang korte. ‘Di ko nga po alam bakit siya pa matapang na magsalita sa amin ng ganu’n smantalang siya ang mali.

Ako ang legal na asawa pa ang tinatakot niya ng ganu’n. Sana po matulungan niyo ako, I am hurting and confused sa lahat. ‘Di ko po alam ano puwede kong gawin. Help me po.

Thanks,

Legal wife

Dear legal wife,

Marami kang paraan na magagawa para mahinto ang pang-aabuso ng asawa mo at ng kanyang mistress. Kasal ka kaya sa iyo panig ang batas.

Kung malakas ang ebidensiya mo na nagsasama sila ng asawa mo ay piliting humanap pa ng isang witness o testigo na sila nga ay nagsasama bilang mag-asawa­. Sa kuwento mo ay lumalabas na alam nu’ng mistress ang estado ng lalaki kaya maaari mo rin siyang kasuhan kasama ang asawa mo ng concubinage at Violation against women and Children (VAWC) o RA 9262 dahil sa emotional, psychological abuses na nararanasan mo. Mainam na sumangguni sa isang psychologist upang may basehan ang nararamdaman mong trauma o pain dulot ng makasalanan nilang pagsasama.

Sa ngayon ay maaari kang dumulog sa Wo­men’s And Children’s Desk ng PNP na may sakop sa krimeng kanilang ginagawa upang matulungan kang maisampa ang kaso sa Office of the City Prosecutor. Kumpletuhin lamang ang ebidensiya upang maging kapani-paniwala ang basehan ng iyong reklamo.

Maliban dito ay huwag nang umasa sa asawang walang kuwenta. Suportahan ang sarili at mga anak (kung mayroon man) sa sarili mong sikap. Pakaisipin na nabubuhay tayo hindi para lamang umasa at dumepende sa ibang tao. Nabuhay ka naman nu’ng bata ka nang wala siya. Kaya magpatuloy lamang sa pagdarasal dahil hindi ka nag-iisa. Hindi ka bibigyan ng isang problema na hindi mo kakayanin.

Kung may katanu­ngan pa ay tumawag lamang sa 410-7624 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com