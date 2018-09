Dumulog sa korte

Dear Atty. Claire,

Magandang araw po! Kung maaari po sana ay may itatanong lamang po ako sa inyo tungkol sa problema namin. 60 years na po kami nakatira sa lupang kinatitirikan ng bahay namin, hindi po ito sa amin. Meron po itong sakahan, taniman ng palay. Dati po itong sinasaka ng aking mga kapatid ngunit nang nagkaedad na sila ay huminto na po silang magsaka ngunit nandun pa rin po ang bahay at naiwan po ang kapatid kong matandang binata. Ngayong taon pong ito lang ay dumating ang taong nagpapaalis sa amin dahil umano’y pinaghati-hatian na raw nila ang lupa.

Nagkataong sa kanyang parte napunta ang lupang kinatitirikan ng aming bahay. Nitong Agosto nga po sa kasalukuyang taon ay pinapaalis na po niya ang aking kapatid at iwanan na lang daw po namin ang bahay at bibigyan niya raw po kami ng P10,000. Hindi po kami pumayag at pinuntahan po namin siya sa kanyang tahanan dito sa Quezon City pinakiusapan po namin siya na dalhin namin ang bahay para magamit sa pagpapagawa ulit ng aming bahay kung sakali’t may malipatan ang bahay namin.

Pumayag naman po siya na kunin namin ang aming bahay at magbibigay daw po siya ng P10,000. Ngunit nang magharap po kami sa barangay ay itinanggi na po niya ang P10,000. Sobrang pagkapahiya ko po noong nag-uusap na kami sa barangay kasi dala ng katiwala niya ang papel at pinapipirma niya ako na wala raw sa usapan namin na magbibigay siya ng P10,000. Sabi pa ng barangay kapitan sa amin sana raw ay gumawa kami ng kasulatan sa pinangako niyang pera. Kung hindi raw po kami aalis ay kailanagn na raw po naming upahan ng P10,000 kada buwan ang lupa.

Sana po ay matulungan niyo po kami. Maraming salamat at pagpalain po nawa kayo ng Panginoon.

Lubos na gumagalang,

Adelaida

Adelaida,

Bago ka makipagkasundo sa kaninuman na nagsasabi na siya na ang may-ari ay hanapan mo muna sila ng papeles at dokumento na nagpapatunay na sila na nga ang may-ari ng lupa dahil sa maraming manloloko sa panahon natin ngayon.

Huwag ka munang magbabayad ng anumang upa o renta kahit kanino hangga’t hindi mo nalalaman kung sino na ba talaga ang may-ari ng lupa. Kapag nagbayad ka ng renta at nagkataon na hindi pala sila ang may-ari ay magagamit ito laban sa iyo dahil sa parang kinilala mo siya na may karapatang magpaupa.

Kung ang kausap mo ay tunay na may-ari at ganyan siya makipag-usap at mas mainam na sa korte na kayo mag-usap dahil may karapatan ka rin naman na galangin ka niya bilang isang pamilyang nangalaga ng kanyang ari-arian nang walang anumang bayad.

Huwag muna po ka­yong umalis sa inyong tinitirhan hangga’t hindi mo alam ang tunay na relasyon ng kausap mo sa lupang kinatitirikan ng bahay mo. Huwag din naman kaagad magbayad. Ngunit tandaan ninyo na mas mainam ang magandang usapan lalo pa at alam ninyo na hindi kayo ang may-ari ng lupa. Igalang mo rin ang karapatan ng tunay na may-ari.

