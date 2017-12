Dumi ni Faeldon, nilinis ni Lapeña sa 100 araw sa BOC

Tiwala at kumpiyansa kung bakit itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) chief general Isidro Lapeña upang malinis ang mga katiwalian sa Bureau of Customs (BOC) na hindi nagawa ni dating Commissioner Nicanor Faeldon.

Hangad ng Pangulo na magkaroon ng reporma sa isyu ng korapsyon sa Customs na dekada na ang nabibilang.

Sa unang araw na maluklok si Lapeña noong Agosto 30, binanggit nito ang marching order ng Pangulo na wakasan ang korapsyon at itaas ang koleksiyon ng bureau.

Kampanya vs korapsyon

Inilahad ni Lapeña ang kanyang ‘five point prio­rity program’ na ipatutupad upang magkaroon ng pagbabago.

Ilan sa highlights sa unang 100 araw ni Lapeña nang maluklok ito bilang komisyoner ay idineklara ang mahigpit na pagpapatupad ng ‘no tara, no pasalubong, no gift at no take policy’ sa kabila ng kaniyang kautusang ibinaba na one-strike policy sa mga korap na mga opisyal ng bureau.

Sa unang buwan ng kanyang panunungkulan, sinibak nito ang isang kawani ng Manila International Container Port (MICP) na nahuling na­ngingikil ng pera sa mga trucker.

Nilinaw niya sa lahat na huwag nang gawin ang nakasanayang ‘benchmarking’ sa halip ay ipa­tupad ang tamang balwasyon ng mga kalakal na pumapasok sa mga pantalan.

Ang mahigpit na pagpapatupad ng ‘no benchmarking policy’ ay nagresulta sa pagbalasa at pagsibak sa kabuuang 186 tauhan ng BOC sa loob ng tatlong buwan. Kasama dito ang 30 mga hepe ng Formal Entry Section sa dalawang pangunahing puwerto sa MICP at Port of Manila (POM) na inilipat sa iba pang mga puwerto sa probinsiya. Dahil na rin sa pagwawalang-bahala sa kaniyang direktiba, 25 ang inilipat sa Customs Monitoring Unit kabilang ang 10 kolektor sa mga distrito.

Ipinatupad din nito ang ‘One Assessment, No Sectioning Policy’ ang pag-alis ng Formal Entry Division section upang matigil ang ‘suki’ system dahil sa umano’y patuloy na sabwatan ng mga importer, broker at mga kawani ng Customs.

Ang mga custom examiner at appraiser na nangangasiwa sa assessment ng mga kalakal na inaangkat ay sumailalim sa refresher courses ng valuation at commo­dity classification upang magpatibay sa sistematikong balwasyon ng mga kalakal alinsunod sa probisyon ng World Trade Organization (WTO).





Bahagi ng kanyang anti-corruption program ay ang pinalakas na transparency sa paraan ng mga bagay na ginagawa sa bureau.

Bilang resulta, iniutos nito ang public awarding ng tax credit certificates (TCC) sa may karapatang may-ari nito upang mawala ang mga akusasyon na tumatanggap ng tara mula sa mga importer. Nakarating din sa kaniya na ang TCC ay matagal nang pinanggagalingan ng ‘pasalubong’.

Ang tax credit secretariat ay muling binuhay upang pangasiwaan ang napapanahong pagpapalabas ng TCC. Simula Dis­yembre 7, may kabuuang P223.7 milyon TCC kabilang ang tax refunds..

Naglabas din si Lapeña ng memorandum na binibigyan ng direktiba ang lahat ng tanggapan na aksiyunan ang mga kahili­ngan sa loob ng limang araw.

Bilang tugon, ang account management office (AMO) na responsable sa registration, nanga­ngasiwa at nagmi-maintain ng impormasyon ng mga accredited importer at mga broker ay inilipat sa Intelligence Group (IG) na nabigyan ng atensyon ang may 1,852 backlogs na aplikasyon ng mga importer para sa kanilang accreditation at renewal.

Pagkolekta ng buwis at taripa

Isa sa pangunahing programa ni Lapeña ay ituon ang pansin sa pa­ngongolekta ng kita ng pangalawang pinakamataas na revenue generating agency ng gobyerno.

Isa rin sa dinatnan nito at kailangang habulin ang deficit na P20 bilyon dahil sa patuloy na pagtangkilik ng mga importer at kanilang mga kasabwat na opisyal ng Customs sa benchmarking sa value ng mga kalakal. Ibinunyag pa na ang bawat container ay naka-benchmark sa P40,000 kahit ano pa ang nilalaman nito.

Sa loob ng tatlong buwan ay nakalikom sila ng kabuuang P42.915 bilyon na bahagyang mataas sa P42.690 bilyon na target. Sa 2018, Ang DOF target revenue collection ay P637.1 bilyon na mataas ng 36.5% sa P467 bilyon na target ng 2017. Positibo ang komisyoner na ang 2018 ay makakamit nila ang target.



Pagpapaunlad sa kalakal

Ang pag-alis sa kontrobersiyal na command center ay ibinalik ang kapangyarihan na maglabas ng alert order sa Customs chief, deputy commissioners ng IG, enforcement group at sa lahat ng district collectors.

Ang mga alerting officers ang mananagot sa mga nakaalertong kargamento na susuriin sa loob ng 48 oras sa mga perishable goods mula nang ibaba ang alert order. May 12 kinatawan mula sa Office of the Commissioner (OCOM) ang itinalaga na magtse-check sa oras ng eksaminasyon sa mga nakaalertong shipment.

Tugon sa ismagling

Sinuspende din ni Lapeña ang green lane na sa huli ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga importer at Custom broker sa kanilang shipment mula sa ibang bansa na idadaan ngayon sa yellow lane document check at red lane examination.

Bukod dito, iniutos ng opisyal ang 24/7 x-ray examination sa lahat ng kargamento na dumadaan sa Customs. Sa layong maingatan ang mga hangganan gayundin ang mapangasiwaan ang kalakalan, SGL-accre­dited, PEZA-bound shipments, perishable goods maliban ang mga galing sa China, shipment mula sa multinational companies at shipments para sa proyekto ng gobyerno ay exempted sa x-ray examination.

Ang BOC ay bumili ng 19 x-ray machines, tatlo dito ay inilagay sa terminal ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA), 56 pang x-ray machines ang bibilhin sa 2018 upang mapalakas ang kampanya ng anti-smuggling capacity ng BOC.



Pagpapalakas ng moral ng mga kawani sa bureau

Sa isang bahagi ng talumpati ni Lapeña, ipoproseso ang mga promosyon ng 567 tauhan ng BOC.

Inihayag din nito ang 3,326 mga bakanteng posisyon na ‘undermanned agency’ na bubuksan sa publiko at ang mga empleyado ng bureau ang magiging prayoridad.

Umaasa si Lapeña na papalitan niya ang tara sa isang ligal na paraan o benepisyo at insentibo.

Gagawaran niya ang mga tanggapan at kawani na gumagawa ng maayos na trabaho. Sa pamamagitan nito ay mapapalakas ang moral ng mga empleyado habang pinapahusay ang mga insentibo, reward system at mga benepisyo.

Hiniling ng opisyal sa mga kawani ng bureau na magtulungan ang bawat isa at kailangan niya ang suporta ng lahat upang maging matagumpay ang repormang ginagawa sa bureau.

This is the right time to do it. Walang ibang magmamalasakit sa ating ahensiya kundi tayo tayo rin na mga emple­yado, let’s build a strong bureau”.