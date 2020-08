Dumadaming COVID carrier sa pulis nakakaalarma

Kinakailangan magkaroon ng malinaw na plano at protocol para sa new normal kasunod nang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga frontliner kabilang ang mga pulis at militar, ayon kay Senador Francis `Kiko’ Pangilinan.

“Nababahala at nag-aalala kami sa mga balitang parami nang parami sa ating mga kapulisan ang positibo sa COVID-19. Malaking bahagi sila ng pandemic response ng pamahalaan,” pahayag ni Pangilinan.

“Pero ano’ng mangyayari sa mga plano kung sunod-sunod silang nagkakasakit habang ginagampanan ang kanilang tungkulin? There has to be a better, clearer, safer way to go about the new normal,” dagdag pa nito.

Nabatid na nakapagtala na ang Philippine National Police ng mahigit 3,000 kaso ng COVID-19. (Dindo Matining)