Dugay man nga miabot ang hustisya, kinahanglan nga motuo – DOJ sa guilty verdict ni Palparan

Mipagawas ug pamahayag si Justice Secretary Menardo Geuvarra sa guilty verdict sa Makati Regional Trial Court sa retiradong Major General Jovito Palparan Jr. sa kasong kidnapping at serious illegal detention nilang UP student Karen Empeño.

Sa text niini sa mga reporter, matud ni Guevarra: “Justice may come a bit late, but it does come. Let’s believe in that,”

Lakip sa mga desisyon ni Judge Alexander Tamayo sa Malolos Regional Trial Court Branch 15 sina Lieutenant Col. Felipe Anotado ug Staff Sergeant Edgardo Osorio ug reclusion perpetua o tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo.

Gipanguta na karon si Rizal Hilario nga akusado usab sa maong krimen.