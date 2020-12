Duda ni Lacson: Subi ng DPWH pang-2022 kampanya

Palaisipan kay Senador Panfilo Lacson kung ang dagdag na panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways (DPWH) sa 2021 ay gagamitin sa election campaign sa 2022.

Bunsod ito ng nadagdag na P28.3 bilyon sa pondo ng DPWH sa bicameral conference committee report.

“The net increase of P28.3B on top of juggled funds within the DPWH budget could only indicate massive realignments and insertions introduced by the legislators. It begs the question: is this an election campaign budget?” pahayag ni Lacson sa kanyang text message sa mga reporter.

“Even the multi-purpose buildings that I had repeatedly questioned in the committee hearings all the way to plenary even gained more funds instead of being reduced in spite of obvious waste of funds due to the failure of the DPWH to implement,” dagdag pa nito.

Sa sesyon noong Miyerkoles kung saan niratipikahan ng Senado ang bicam report sa panukalang 2021 national budget, kinuwestiyon ni Lacson ang P28.3 dagdag sa pondo ng DPWH sa kabila ng mababang paggastos nitong mga nagdaang taon.

Kinuwestiyon ni Lacson kung itinaas pa ang pondo sa kabilang ng kanyang naunang rekomendasyon na tapyasan ang P63 bilyon ng ahensiya para mare-align sa National Broadband Program (NBP) at pantulong sa mga biktima ng nagdaang kalamidad.

Ito ang nagtulak para hindi katigan ni Lacson ang bicam report bago ratipikahan ang 2021 national budget. (Dindo Matining)