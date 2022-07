Dua Lipa kabog din: Heart nilampaso sina Hadid, Jeniffer sa Paris fashion week

Ang taray ni Heart Evangelista, dahil siya lang naman ang nag-iisang Pinay celebrity na tumapat sa hanay ng mga Hollywood star na si Kim Kardashian, pati na kay Chiara Ferragni, Italian blogger.

Hindi nakaporma ang ibang Asian at European celebrity, o mga social media influencer, kay Heart, dahil sa hinakot na media impact value sa nakaraang Paris Haute Couture Fashion Week.

Na-mention si Heart sa website ng Women’s Wear Daily (isang fashion and entertainment online news portal) kasabay ng pagbabalita tungkol kina Kim at Chiara.

Ang dalawang nabanggit ay malaki ang naitulong na media mileage sa nasabing fashion week, at pati nga raw si Heart.

Ayon sa article nanguna si Kim na may nakuhang $2.M worth ng MIV (media impact values). Pangalawa si Chiara na may $1.5 MIV at pangatlo si Heart na may $1.4M MIV.

Mapapansing dikit sa laban sina Heart Chiara.

Pinataob talaga ni Heart ang mga sikat na celebrity sa buong mundo na sina Kris Jenner, Dua Lipa, Bella Hadid, na nasa top 10 lang.

Mababasa ang resibo ng naitala ni Heart sa @wwd.com, sa Fashion/Designer And Luxury section, at may title na “Kim Kardashian’s ‘Alien’ Balenciaga Couture Was Social Media Gold”.

Nasa tweet ito ng fan group ni Heart na LoveMarie Lately kalakip ang link ng article.

Inakala ng maraming hindi nakabasa ng artikulo at naintindihan ang ibig sabihin ng Media Impact Value, na nakapag-uwi ng million of dollars si Heart.

Paglilinaw ng nag-tweet na fan, “’Yan po ‘yung worth ng media exposure na naitulong ni Heart sa mga brands na nakatrabaho niya sa Haute Couture Week.”

Huwag na kayong magtaka kung palagi ngang naiimbitahan si Heart sa global Fashion week lalo at malakas pala ang hatak ng Pinay actress sa media.

Samantala, hindi nagyabang si Heart sa tugon nito sa tweet, bagkus isang nakakahon na question mark lang ang reply niya.

Bardagulan pa more: Guanzon palaban kina Ruffa, Annabelle, Juliana, Darryl

Pati ang komedyanang si Juliana Parizcova ay hindi pinalampas na patutsadahan si Atty. Rowena Guanzon.

Sa latest post ni Juliana sa Facebook, tahasang sinabihan ng komedyana si Guanzon, na pangit.

“Wala naman akong sinabing maganda ako, sinabi ko lang pangit ka. Kilala ng pangit ang pangit, kaya maniwala ka.”

Nag-ugat ang bangayan nina Guanzon at Juliana sa naging patutsada ng komedyante sa kanyang Facebook patungkol kay Atty. Guanzon.

“Alam mo Bakit ZEROWENA ka? Kasi pangit ka!”

Nakaabot ito sa atensyon ni Atty. Guanzon nang i-repost ito ni Amor Powers sa FB at nilagyan ng larawan ni Juliana na kinokoronahan noog manalo ito sa It’s Showtime.

“Yung nilait ka ng mas pangit pa sa’yo. Bwahahahahaha!” sey nito sa caption.

At resbak ni Atty. Guanzon kalakip ang dalawang post, “Kung ‘yan ang basehan ng mukha ng pagiging maganda, mas ok na ata maging pangit.”

Well, nauna na ngang pinatutsadahan ni Atty. Guanzon si Ruffa Gutierez, tungkol sa isyu ng mga kasambahay na umalis sa poder ng aktres.

Sumagot naman si Annabelle Rama.

Sa ngayon, patuloy pa rin ang pambabarag ni Atty. Guanzon kay Ruffa.

Sinabi pa ni Atty. Guanzon na ‘naduwag’ daw sa kanya ang aktres, kaya biglang nag-private ang account nito.

“Hindi nya kinaya ang letter B for Bardagulan!” sabi ni Atty. Guanzon.

Hindi rin pinalampas ni Atty. Guanzon na sagutin si Direk Darryl Yap, na nagbigay ng mensahe kay Ruffa na huwag pumatol, dahil sandali na lang ang buhay ng matatanda.

Siyempre, marami ring pasabog si Atty. Guanzon kay Direk Yap.

Well, mukhang marami pa tayong aabangan, ha! Magsanib puwersa kaya sina Ruffa, Annabelle, Juliana, Darryl, sa bardagulan kay Atty. Guanzon?

Abangan!