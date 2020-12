DTI Sec Lopez sapol ng COVID-19

Nagpositibo sa COVID test si Department of Trade and Industry secretary Ramon Lopez Jr. matapos ma-expose sa isang may COVID-19.

Kinumpirma ito mismo ng kalihim sa isang virtual presser ng Presidential Communications Operations Office (PCOO).

Ayon kay Lopez naka self-isolation siya ngayon para masigurong hindi siya makahawa ng virus sa ibang mga kasamahan, lalo na sa mga miyembro ng gabinete.

” I tested positive. Nagpa-test ako dahil nalaman ko na-exposed ako sa isang positive, and of course you isang ka-meeting din sa labas, sa mga evacuation center,” ani Lopez.

Dahil marami siyang naka-meeting noong isang linggo, hindi masabi ng kalihim kung saan niya nakuha ang virus sa mga nakausap na mga tao.

Tiniyak naman ng kalihim na wala siyang naging personal na interaction kay Pangulong Rodirgo Duterte noong nakalipas na linngo. (Aileen Taliping)