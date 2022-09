DTI puntirya mas maraming negosyo ng China

Hihikayatin ng Department of Trade and Industry (DTI) ang mas maraming negosyo mula sa China na mamuhunan at magnegosyo sa Pilipinas sa paglahok ng bansa sa China International Fair for Investments and Trade (CIFIT) 2022.

Sa pamamagitan ng ahensya sa pagsulong ng pamumuhunan nito, dinala ng Board of Investments (BOI) ang kampanya nitong “Make It Happen in the Philippines” sa CIFIT ngayong taon sa Xiamen, China mula Setyembre 8 hanggang 11.

Itinatampok ng kampanyang “Make It Happen in the Philippines” ang limang pangunahing sektor para sa pamumuhunan na kinabibilangan ng electronics, automotive, aerospace, copper at information technology at business process management.

Sinabi ng BOI na target nitong makakuha ng mga mamumuhunan mula sa China partikular sa mga lugar ng mga industriya ng pagmamanupaktura ng mataas na teknolohiya, tulad ng mga serbisyo sa pagmamanupaktura ng electronics, mga kagamitang medikal, mga de-koryenteng sasakyan, pagmamanupaktura ng baterya, mga berdeng metal, hyperscale computing, innovation at mga start-up at renewable energy, kasama ng iba pa. (Betchai Julian)