DTI pakner P33B nakaburong pondo – Drilon

Mahigit sa P33 bilyong pondo ng gobyerno ang nakatengga lang sa Philippine International Trading Corporation, isang state trading firm sa ilalim ng Department of Trade and Industry (DTI), ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon.

Sa panayam sa ANC, sinabi ni Drilon na base sa latest financial statement noong Disyembre 31, 2019, lumalabas na nakadeposit sa kaban ng PITC ay umaabot na sa P33.4 bilyon.

“The deposits of the clients grew from P4.8 billion in 2015, suddenly in 2019 it grew to P33.4 billion,” sabi ni Drilon.

Nauna nang nabunyag sa budget deliberation sa Senado noong nagdaang linggo na mahigit P9.6 bilyong pondo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang natutulog lang sa PITC.

Ang Department of Information and Communication (DICT) ay naglagak rin ng P3.5 bilyon sa PITC.

Suspetsa ni Drilon may ilang ahensiya ng gobyerno ang ginagawa ang praktis na ito na paggarahe ng pondo sa PITC para palabasin na ‘obligated’ na ang kanilang pondo.

Pero giit nito, nagreresulta naman ito sa pangit ng ‘delivery of services’ ng PITC dahil natutulog lang ang pondo ng mga ahensiya na dapat pambili ng mga kinakailangan nilang mga equipment o mga kagamitan.

Sabi pa ni Drilon, bigo rin aniya ang Government Commission for GOCCs na matutukan kung paano nagpe-perform ang PITC.

“Obviously, the GCG is not doing its job,” ani Drilon.

Pinuna rin ni Drilon ang PITC dahil sa pagpataw ng service fee sa pagitan ng isa hanggang limang porsiyento sa kanilang mga operasyon.

“PITC makes profit in its operation. They charge what you call a service fee which is anywhere between 1 to 5 percent. Therefore, their profits in 2019, it made over P629M on the basis of the COA reports,” ani Drilon.

Ang nakakakaba pa aniya dito, ani Drilon ay naatasan ang PITC na humawak sa pagbili ng bakuna para sa COVID-19 na may alokasyong P20 bilion.

“If you add the other deposits, which are from other agencies, assuming they earn 1% commission, their potential profit is P540M.This is a small trading company attached to the DTI,” sambit pa nito.

Nauna nang sinabi ni Drilon na kanyang paiimbestigahan sa Senado ang trabaho ng PITC para malaman kung na-shortchange pa ang publiko sa naka-park na pondo sa naturang korporasyon. (Dindo Matining)