DTI: Mga bakunado payagan sa dine-in

Upang maengganyo ang publiko na magpabakuna kontra COVID, suportado ni Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ramon Lopez ang pagpapasok ng bakunado sa dine-in at personal care services.

Ginawa ni Lopez ang pahayag matapos palawigin ang modified enhanced community quarantine (MECQ) sa NCR hanggang Setyembre 7.

Sa ilalim ng MECQ ay hindi pa rin pinapayagan ang dine-in at personal care services.

Kaya ang hirit ni Lopez, payagan ang mga bakunado sa mga naturang sektor kahit pa MECQ.

“I am pushing for allowing the vaccinated in BAWAL (prohibited) sectors—dine-in and personal care,” wika ni Lopez.

Tiwala si Lopez sa ideyang ito sapagkat dahil sa bakuna ay protektado na ang mga naturang indibidwal sa malalang kaso ng COVID. (Mark Joven Delantar)