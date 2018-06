DTI, LGU magbantay sa presyo ng mga school supply — Binay

PINAKIKILOS ni Senador Nancy Binay ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na walang aabuso sa mga negosyante sa kanilang lugar sa panahon ng bilihan ng school supply para sa pagbabalik sa ­eskuwelahan.

Iginiit ni Binay na dapat makipagtulungan ang mga lokal na panahalaan sa Department of Trade and Industry (DTI) upang i-monitor ang presyo ng mga bilihin.

“Marami pa rin ang ‘di nakakabili ng mga gamit sa eskwela since naghihintay pa ang iba ng sweldo. We expect a rush of last-minute school supplies shopping over the weekend, kaya I’m appealing to LGUs to strictly monitor the prices of school supplies and other educational materials to prevent retailers who take advantage of the season to unjustly raise their prices,” saad ni Binay.

Una nang iniulat ang mataas na presyo sa mga school supply.

Ayon sa DTI, ilang brand ng notebook at pad paper ang mas mataas ang presyo nga­yon, dahil sa dagdag na gastusin sa mga raw material dahil sa pagbaba ng ha­laga ng piso.

Ilang school item naman anila ang nanatili ang presyo.