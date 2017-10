DTI kinalampag sa smuggled Hyundai

By Boyet Jadulco

Umapela ang Hyundai Asia Resources Inc. (HARI), ang distributor ng mga Hyundai cars sa bansa, sa naging desisyon ng Department of Trade and Industry (DTI) na kanselahin ang kanilang registration sa Motor Vehicle Development Program dahil sa ‘di pagtupad sa mga tuntunin nito.

Ayon sa imbestigasyon ng DTI, lumalabas na hindi nag-assemble ang HARI ng kanilang sasakyan, kung ‘di umaangkat lamang sila ng mga buo na.

Ayon kay DTI Secretary Ramon M. Lopez sinabi ng HARI nahirapan silang mag-assemble kaagad at kailangan nila ng sapat ng panahon.

Pinag-aaralan ngayon ng DTI kung tatanggapin nila ang dahilan ng HARI.

Nitong Hunyo lamang, kinansela ng DTI ang HARI registration at inatasan ang kompanya na ibalik sa gobyerno ang P1 bilyong halaga ng buwis dahil sa kabiguan nilang sumunod sa patakaran hinggil sa production at assembly ng kanilang registered vehicle models.