DTI kinalampag sa pagtaas ng bilihin

IKINAALARMA ni Taguig Rep. Alan Peter Cayetano ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin sa gitna ng pandemya na kinakaharap ng bansa.

Dahilan upang kalampagin nito ang Department of Trade and Industry (DTI) at iginiit na seryosong alamin at aksiyunan ang kasalukuyang takbo ng pagsirit ng presyo ng mga bilihin.

“The figures are alarming… the increase in prices of these basic goods are being felt deeply by millions of Filipinos who were rendered jobless, poor, and hungry by the pandemic and made homeless by recent typhoons and natural disasters,” ayon kay Cayetano kasabay ng pagsasabing, “We call on the Department of Trade and Industry to seriously and immediately look into the ongoing trend of price hikes and act swiftly on the issue.”

Naniniwala si Cayetano na bukod sa bakuna, ang pagtaas ng presyo at serbisyo sa bayan ang dapat na pagtuunan ngayon ng bansa. (Eralyn Prado)