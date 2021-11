DTI kinalampag sa generic na gamot vs COVID

Matapos buksan ng mga kilalang vaccine developer na Pfizer at Merck ang kanilang formula ng gamot kontra COVID-19, hinimok ni Deputy Speaker Marlyn Alonte ang Department of Trade and Industry (DTI) partikular ang Board of Investments na sunggaban ang pagkakataong magkaroon ng generics brand ng mga nasabing anti-viral pills sa bansa.

“I ask the Department of Trade and Industry, especially its Board of Investments, to quickly move to seize the life-saving opportunity of causing the local production of the Pfizer and Merck anti-COVID drugs,” ayon kay Alonte.

Kailangan umanong gawin ng DTI-BOI ang magagawa nito upang makinabang ang Pilipinas mula sa Medicines Patent Pool na nakabase sa Geneva, Switzerland. (Eralyn Prado)