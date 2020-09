DTI inutil sa ‘no return, no exchange’ sa QC?

Matapos ang matagal na pagtatago mga tropapips ng isa nating kurimaw sa kaniyang kuweba dahil sa takot sa COVID-19, napilitan na siyang lumabas ng lungga para bumili ng bagong damit sa isang mall sa Quezon City. Pero laking gulat niya nang malaman niyang ‘di pala puwedeng magsukat ng damit; at bumagsak pa ang panga niya nang malaman niyang pinapayagan ang “no return, no exchange policy.”

Kuwento ng ating kurimaw, magalang naman daw na ipinaliwanag ng sale lady na ang patakaran na bawal magsukat ng mga kasuotan ay mula sa direktiba ng lokal na pamahalaan ng Quezon City mula nang magkaroon COVID-19.

Madali naman naunawaan ng ating kurimaw ang “logic” sa patakaran na bawal magsukat. Baka nga naman infected ang isang taong magsusukat ng damit at kung hindi niya magustuhan o hindi magkasya eh ibabalik uli sa display at maisusuot naman ng iba at posibleng mahawa ng virus.

Kaya naman tinanong niya kung puwedeng bilhin na lang niya ang damit na pinaniniwalaan niyang kasya sa kaniya, at kung hindi naman magkakasya eh ibabalik na lang niya para papalitan. Aba’y doon na raw bumagsak ang panga ng ating kurimaw sa pagkakagulat dahil ngayon lang niya nadinig na pinayagan mismo ng lokal na pamahalaan ang “no return, no exchange policy.”

Nalaman natin mga tropapips na noon pa palang Mayo umiiral ang “no return, no exchange policy.” Kung hindi tayo nagkakamali, ito yung panahon na nasa ECQ o enhanced community quarantine at dalawang linggong MECQ o modified-ECQ ang Metro Manila.

Ibig sabihin, ito yung mga panahon na matindi pa ang pagkalat ng virus sa Metro Manila, at wala pa naman sigurong mall na bukas, at ang mga botika at grocery lang sa loob ang nag-ooperate. Ngayon eh Setyembre na at GCQ na o general community quarantine, pero bakit tila hindi yata nagbago ang naturang patakaran ng QC?

Hindi tuloy maiwasan magtanong ang ating kurimaw kung bakit pinayagan ng Department of Trade and Industry (DTI) na tila abusuhin ng lokal na pamahalaan ng QC ang kaniyang kapangyarihan at mabalewala ang batas tungkol sa Consumer Protection.

Puwede nga bang sapawan ng isang kautusan mula sa lokal na pamahalaan ang isang pambansang batas?

Infairness mga tropapips sa DTI, nalaman natin na noong Hunyo eh naging isyu na itong “no return, no exchange policy.” At hiniling ng DTI sa lokal na pamahalaan ng QC na irekonsidera ang naturang pagbabawal sa mga establisimyento na papalitan ang nabiling mga kasuotan.

May nabasa pa nga tayo na idudulog daw nila sa DILG o Interior and Local Government at sa AITF ang naturang patakaran ng lokal na pamahalaan ng QC dahil agrabyado nga naman ang mga mamimili kung hindi nila puwedeng ibalik at papalitan ang nabili nilang produkto. Bukod doon, mahihirapang makabawi sa bentahan ang mga nagtitinda ng kasuotan sa mall.

Kaya lang, Hunyo pa iyon mga tropapips at Setyembre na ngayon. Dalawa lang ang ibig sabihin nun, maaaring kinatigan ng DILG at AITF ang desisyon ng lokal na pamahalaan ng QC o baka naman nambola lang ang DTI na kunwaring idudulog nila ang “no return, no exchange policy.”

Ang ibang lungsod, nag-utos din daw sa mga mall na bawal ang magsukat pero puwede naman ibalik ang produkto at papalitan kung hindi kasya. Katunayan, mayroon isang sikat na clothing line na nasa isang mall sa QC ang payag na ibalik ang produkto para mapalitan. Iyon nga lang, sa ibang branch na nila dapat ibalik ng kostumer ang produkto na nasa labas ng QC.

Kung tutuusin naman kasi, maaari namang idisenfect ng mga tindahan ang ibabalik o papalitang produkto. Bukod doon, may bilang naman ng oras na maaaring mabuhay ang virus sa tela kaya may paraan upang makapag-ingat kahit pairalin na muli ang “can return, can exchange.” Wala bang tiwala ang lokal na pamahalaan sa mga mall owners o malalaking store sa loob nito?

Pero kung may konting puso [kahit logic] ang QC at pati na ang DTI, maaari naman silang maglabas ng bagong patakaran na puwedeng papalitan ng mga kostumer ang nabiling produkto sa sandaling humupa na ang banta ng virus o patagalin ang bisa ng warranty ng resibo kahit isang taon para sa “can return, can exchange.” Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”