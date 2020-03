DTI, DA duwag sa All Day ni Villar

NABAHAG ang buntot ng Department of Agriculture (DA) sa paglabag ng All Day Supermarket ng pamilya ni DPWH Secretary Mark Villar at Senador Cynthia Villar sa suggested retail price na itinakda nito para sa ilang agricultural commodities tulad ng manok o dressed chicken at pigue o kasim ng baboy.

Sa isang panayam sa Abante, sinabi ni DA Undersecretary for Consumer Affairs Ernesto Gonzales na hindi kasama ang mga grocery at supermarket sa iniutos ng kagawaran sa SRP.

Sabi ni Gonzales, “‘yong SRP sa mga palengke lang hindi kasama ang mga supermarket.” Sabi niya, palengke lamang ang kasali dahil iyon ay pangmasa at hindi sakop ang mga supermarket dahil mas malaki ang gastos ng mga ito.

Ayon naman kay dating Trade Undersecretary for Consumer Affairs at presidente ng Laban Konsyumer Inc. Vic Dimagiba, sakop ang mga supermarket sa SRP. “It applies to all,” sabi niya.

Noong nakaraang linggo, pinagpaliwanag na ng Department of Trade and Industry (DTI) ang dalawang tindahan sa Nepa Q Mart na nagbebenta ng mas mataas sa SRP. Kung titingnan ang kapital ng mala­laking negosyanteng tulad ng mga Villar at mga may-ari ng chain ng supermarket at tindahan sa palengke, mas malaki ang gastos ng mga nasa palengke dahil sa 5-6 sila umuutang at limitado ang tinda nila. Kung manok ang tinda nila, malamang wala na silang tindang isda, hipon, at iba pa. Sa mga grocery, mas nakakatipid sila sa gastos dahil mas marami ang tinda nila kaya sulit ang paggamit nila ng mga freezer at iba pa.

Sa Administrative Circular No. 01 ng DA na pinirmahan ni DA Secretary William Dar noong Pebrero 20, 2020, sinabi nitong ang SRP ay para sa impormasyon at ‘guidance’ ng mga producer, retailer, at consumer at ang sakop ng SRP ay ang Metro Manila.

“NOW, THEREFORE, considering the powers and responsibilities vested upon the Department of Agriculture, it shall now enforce and implement the SRP for the selected agriculture and fishery commodities in Metro Manila,” sabi sa AC No. 01-2020.

Ang SRP ay magkakatuwang na pinatutupad ng Department of Agrarian Reform, DTI at Department of the Interior and Local Government. (Eileen Mencias)